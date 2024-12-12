Стали известны подробности жестокого избиения девочки в туалете школы в подмосковных Котельниках

Как передает телеканал РЕН, инцидент с избиением ребенка сверстниками в школе произошел 9 декабря. В одной из школ Котельников в Московской области девушки-подростки толпой набросились на ровесницу, жестоко избив ее в туалете.

Сообщается, что после случившегося на утро 10 декабря мать пострадавшей несовершеннолетней обратилась в полицию, потребовав наказать обидчиков ее ребенка. По словам родной сестры избитой школьницы, учителям было прекрасно известно, что произошло в туалете, но они предпочли сделать вид, что ничего не произошло.

«Мою сестренку заперли в туалете школы и поочередно лупили по лицу и по голове до потери сознания семь девочек. Параллельно подруга моей сестренки бегала по школе и просила помощи у так называемых учителей, ответ был: „Идет урок, не мешайте“, — рассказала девушка.

Она добавила, что в школе матери избитой ученицы заявили, что якобы никакого избиения не было. А школьница курила в туалете и потеряла сознание от табака. И только когда видео произошедшего попало в Сеть, инцидент получил широкий общественный резонанс и началось разбирательство.

«На следующий день было написано заявление в правоохранительные органы, сняты побои. Сестра пострадавшей утверждает, что некоторые обидчицы уже состоят на учете в полиции, а классная руководительница утверждала, что школьница якобы сама просила ее избить», — передает телеканал.

В настоящее время региональное управление МВД начало проверку по факту избиения ребенка в школе. В отдел были доставлены пять учениц, с которыми в присутствии родителей были проведены профилактические беседы.

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