Представитель ООН Симао назвал нехватку воды одной из причин появления терроризма

Терроризм во многих регионах мира появляется из-за крайней бедности, и нехватки самых элементарных ресурсов, таких как вода. Об этом заявил Леонардо Сантос Симао, специальный представитель генсека ООН по Западной Африке и Сахелю. Его слова привел ТАСС .

По его утверждению, чтобы противостоять терроризму, надо прежде всего направить силы на борьбу с бедностью. Жизнь бедного населения надо улучшить, тогда у терроризма не будет благодатной почвы для подпитки.

«Вода является ключевым фактором. Там, где не хватает воды, возникают конфликты между фермерами и пастухами. Все это вместе создает условия для терроризма», - указал он.

По утверждению Симао, только за последние годы бедность населения привела к военным переворотам в нескольких странах. Люди негодуют тем, что власти не могут обеспечить их базовые потребности, и считают себя брошенными.

Ранее сообщалось, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека признало ряд фактов насилия над священниками и прихожанами Украинской православной церкви. Их избивают и запугивают, при этом правоохранители не вмешиваются в криминальные ситуации.