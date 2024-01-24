Представители бизнеса Московской области могут принять участие в международной выставке в Дубае

Субъекты малого и среднего бизнеса из Подмосковья смогут принять участие в международной выставке Middle East Energy 2024 в Дубае, которая пройдет в середине апреля. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На выставке будут представлены секторы «Умные решения», «Возобновляемая и чистая энергия», «Резервные генераторы и критическая мощность», «Передача и распределение» и «Потребление и управление энергией». Помощь в организации участия представителям Подмосковья окажет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Отметим, что подать заявку для участия и узнать подробности можно на сайте Фонда поддержки ВЭД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.