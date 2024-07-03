Представители малого и среднего бизнеса из Подмосковья смогут стать участниками выставки в Ташкенте

Представители малого и среднего бизнеса из Подмосковья смогут принять участие в отраслевой выставке Aquatherm Tashkent 2024, которая пройдет в Ташкенте в октябре, содействие в участии им окажет областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что мероприятие будет посвящено инновациям в сфере HVAC-технологий.

«HVAC — системы для контроля температуры, влажности и чистоты воздуха. Участники мероприятия — производители, дилеры, дистрибьюторы и эксперты отрасли», — говорится в сообщении.

На выставке будут представлены сферы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, сантехники, бассейнов и не только. Пройти регистрацию для участия можно здесь. https://exportmo.ru/aquathermtashkent2024 Напомним, что фонд предоставляет свои услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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