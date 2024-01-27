Представители Минстройкомплекса Подмосковья встретились с жителями аварийного жилья в Ступино

Сегодня в городском округе Ступино прошла встреча с жителями, проживающими в аварийных домах, признанными таковыми с 2017 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Так, заместитель министра Александр Туровский, а также представители администрации округа рассказали жителям о новом этапе реализации программы по переселению из аварийного жилья, механизмах и способах переселения. Во время встречи жители смогли получить ответы на свои вопросы.

В первую очередь, для собственников, это возможность использования сертификата на самостоятельное приобретение нового жилья. Сертификат — это хорошая возможность для собственника сразу получить от 4,2 млн рублей за аварийные квадраты и приобрести жилье в любом округе Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава министерства строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин провели рабочую встречу.