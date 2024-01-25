Губернатор Подмосковья и глава Минстроя России провели рабочую встречу

Темами дискуссии стали реализация национального проекта «Жилье и городская среда», работа строительного комплекса и ЖКХ Подмосковья по итогам прошлого года, а также вопрос совершенствования законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Московская область является одним из лидеров среди российских регионов по вводу нового жилья. Также в регионе особое внимание уделяется переселению граждан из аварийных домов. Только в прошлом году в новые квартиры переехали почти пять тысяч человек. Было расселено свыше 90 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Кроме того, Подмосковье — активный участник федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За пять лет было благоустроено 480 территорий.

Что касается развития инфраструктуры Московской области, то региону были одобрены бюджетные кредиты на реконструкцию и создание тридцати четырех объектов инфраструктуры. Также планируется провести реконструкцию на объектах ЖКХ и закупить по специальным казначейским кредитам 126 автобусов.

Московская область также является активным участником федерального проекта «Чистая вода». В его рамках в текущем году идут строительно-монтажные работы на объектах водоснабжения в Яхроме и Кашире, а в прошлом году в эксплуатацию ввели объекты водоснабжения в деревне Толстяково и поселке Поварово.

Как подчеркнул Ирек Файзуллин, Подмосковье активно участвуют в реализации национального проекта «Жилье и городская среда». На территории региона, указал министр, реализуется большое число проектов, которые уже сейчас позволяют делать подмосковные города более комфортными.

Важным остается и вопрос прохождения осенне-зимнего периода, в том числе соблюдение всех установленных норм и инструкций при возникновении на объектах ЖКХ нештатных ситуаций, подчеркнул глава Минстроя РФ.

«Сегодня совместно с коллегами из Госдумы и Совета Федерации мы ведем работу по совершенствованию регулирующего законодательства в сфере ЖКХ с целью усиления ответственности и контроля при прохождении отопительного периода. Позиция региональной власти здесь для нас также имеет большое значение», — указал Ирек Файзуллин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь подчеркнул, что обеспечивать перемены по самым важным направлениям в регионе позволяет поддержка президента России. Так, в Московской области досрочно завершили программу по расселению людей из домов, признанных аварийными до 2017 года.

«Теперь приступаем к новому этапу, чтобы еще двадцать четыре тысячи наших жителей могли переехать из трущоб в комфортные, уютные квартиры. Планируем расселить более 380 тысяч квадратных метров. Взять такой темп помогла идея с сертификатами, которую мы реализовали в Подмосковье», — подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев также указал на ощутимую поддержку со стороны федерального правительства. Речь идет об инфраструктурных кредитах. Этот механизм, подчеркнул губернатор, позволяет строить нужные объекты. Например, в текущем году в Люберцах будет открыт самый большой в регионе детсад. Дошкольное учреждение предназначено для 560 малышей.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Также множество общих задач решается в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подчеркнул Андрей Воробьев. По его словам, вызовы, с которыми столкнулось Подмосковье и другие российские регионы этой зимой, четко обозначили необходимость масштабной модернизации отрасли.

«У нас есть ряд инициатив, касающихся правового регулирования вопросов теплоснабжения, частных котельных и объектов энергетики», — сказал губернатор Московской области.

В ходе встречи Андрей Воробьев также представил Иреку Файзуллину предложения по внесению изменений в федеральное законодательство в сфере ЖКХ. В частности, предложено усилить контроль за состоянием объектов теплоснабжения.

В рамках прохождения отопительного сезона со стороны министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ведется системная работа с региональными властями с участием оперативных штабов, а также представителей УК и ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, во время крупных происшествий с регионами организуется ежедневная совместная работа.