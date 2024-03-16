Представители «Ночных волков» отдали свой голос на выборах президента России в Подмосковье

Члены клуба «Ночные волки» приехали на мотоциклах на избирательный участок № 3726, расположенный в одной из школ Дмитрова, чтобы отдать свой голос на выборах президента России.

«Выборы президента Российской Федерации, нашего Верховного главнокомандующего, безусловно, очень важны. Особенно сейчас, когда мы все должны сплотиться, быть едины», — подчеркнул председатель местного отделения «Ночных волков» Сергей Горшенев.

Другие представители клуба добавили, что все жители России «в это непростое для нашей страны время» должны принять участие в выборах, чтобы проявить свою гражданскую позицию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.