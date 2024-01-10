Представители Подмосковья могут отправить заявку на участие в Большом детском фестивале

Стартовал прием заявок для участия в конкурсной программе VII Большого детского фестиваля, ее могут направить профессиональный государственный или независимый театр, кино и анимационные студии, работающие на территории России и стран зарубежья, которые создают произведения для детско-юношеской аудитории. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

Для участия в конкурсе нужно представить театральные постановки, кино и анимационные фильмы 2022 или 2023 года для возрастной категории от 3 до 16 лет. С формой заявки можно ознакомиться здесь. Отметим, что мероприятия организовали Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр. Фестиваль будет проходить с сентября по ноябрь 2024 года.

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