Представители Подмосковья обсудили молодежную политику на Всемирном фестивале молодежи в Сочи
Фото: [Соцсети]
Представители Подмосковья встретились на стенде Московской области в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, чтобы обсудить молодежную политику. Об этом сообщили в канале «МЫ — БУДУЩЕЕ».
Помимо этого, молодые люди поговорили о поддержке проектов и инициатив в регионе, выборе профессии и не только. В качестве спикеров на встрече выступили ветеран СВО, наставник Движения Первых Никита Кудинов, руководитель МГЕР МО Диана Алумянц, менеджер проектов Ассоциации волонтерских центров, дизайнер цифровых продуктов Сергей Епифанов и руководитель Волонтеров Победы региона Никита Ильичев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.