Представители Подмосковья обсудили молодежную политику на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Представители Подмосковья встретились на стенде Московской области в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, чтобы обсудить молодежную политику. Об этом сообщили в канале «МЫ — БУДУЩЕЕ».

Помимо этого, молодые люди поговорили о поддержке проектов и инициатив в регионе, выборе профессии и не только. В качестве спикеров на встрече выступили ветеран СВО, наставник Движения Первых Никита Кудинов, руководитель МГЕР МО Диана Алумянц, менеджер проектов Ассоциации волонтерских центров, дизайнер цифровых продуктов Сергей Епифанов и руководитель Волонтеров Победы региона Никита Ильичев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.