Представители Подмосковья приняли участие в финале Всероссийского чемпионата по шахматам ФСИН России

Представители Подмосковья приняли участие в VI Всероссийском чемпионате по шахматам среди осужденных, которые находятся в исправительных учреждениях УИС. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В финал соревнования прошли 84 человека. От ГУФСИН России по Подмосковью в турнире принял участие осужденный участка колонии-поселения при исправительной колонии № 5 в Можайске. Он провел шесть партий, три из которых выиграл. В открытии соревнований приняли участие врио начальника Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Сергей Нечаев, начальник отдела воспитательной работы УВСПР ФСИН России Сергей Гудив и другие.

«На протяжении последних трех лет Федеральной службой исполнения наказаний налажено взаимодействие с Федерацией шахмат России. Как результат — уже третий Всероссийский чемпионат по шахматам проходит на площадке федерации с обсчетом официального рейтинга участников, что позволит им в дальнейшем повышать свой уровень турнирных выступлений», — отметил Сергей Нечаев.

Отметим, что соревнования прошли в формате видеоконференцсвязи. Их организовали Федеральная служба исполнения наказаний России и Федерация шахмат России в преддверии международного Дня шахмат.

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