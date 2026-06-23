Представители Подмосковья приняли участие в программе «Сенежа» «Команда России»

Два представителя Московской области стали участниками второго потока программы «Команда России», которая реализуется в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». В общей сложности в новом сезоне насчитывается 150 участников: 100 из них прошли конкурсный отбор, еще 50 — выпускники первого потока. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Программа ориентирована на молодых управленцев в возрасте до 35 лет, она объединяет лидеров развития из органов власти, подведомственных организаций, общественных структур, институтов гражданского общества и некоммерческого сектора.

«Участники получат методологию, экспертную поддержку и практические инструменты, которые помогут довести их проекты до реализации. „Команда России“ — это продолжение системной работы „Сенежа“ по подготовке руководителей нового типа», — отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.

В рамках отбора кандидатам нужно было заполнить анкеты, снять мотивационные ролики, рассказать о своем управленческом опыте и презентовать инициативы, с которыми хотели прийти в программу. Их оценивали эксперты Центров развития компетенций государственных и муниципальных служащих.

Подмосковье представляют генеральный директор АНО «Центр развития молодежной политики» Анатолий Вагин и член Совета по молодежной политике при Председателе Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член Экспертного Совета Молодежного парламента при Госдуме Сергей Молнар. Первый ведет работу над проектом «ПРОдвижение» — инициативой по созданию системы развития молодежных сообществ и социальных инициатив через многоуровневую модель молодежных фестивалей. Молнар развивает проект «Наставники регионов: живой диалог» — создание в вузах постоянно действующей площадки для неформальных встреч студентов с государственными деятелями, героями СВО, лидерами бизнеса и науки.

Онлайн-этап программы «Команда России» продлится до 15 августа 2026 года, обучение ведется вокруг тематических блоков: «Цели и ценности», «Управление и лидерство» и «Инструменты реализации». Очный финал программы пройдет в конце августа 2026 года в Мастерской управления «Сенеж», после завершения обучения участники получат экспертную, информационную и постпрограммную поддержку в экосистеме Президентской платформы «Россия — страна возможностей», а также в корпоративных университетах, Центрах развития компетенций государственных и муниципальных служащих и институтах развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.