Представительство компании «Сибирский мицелий» открылось в Московской области

В Орехово-Зуевском округе на базе действующего грибного комплекса ООО «Лесторфмаш» открылось представительство ООО «Сибирский мицелий». Это произошло в рамках программы импортозамещения, сообщили в областном Минсельхозпроде.

На предприятии оборудовали холодильные камеры, в которых будут хранить мицелий. На нем будут производить сырье для субстрата, изготавливать субстрат и грибные блоки. Теперь там также функционирует лаборатория «Сибирский мицелий» по производству мицелия высшей пробы. Грибы будут поставлять как в региональные, так и местные торговые сети, их можно будет найти под торговой маркой «Лес-Сад».

«В последнее время мы наблюдаем рост заинтересованности бизнеса в области грибоводства. <…> Новые высокотехнологичные лаборатории по производству мицелия для выращивания и произрастания грибов позволяют отрасли динамично развиваться и создавать новые предприятия полного цикла», — отметил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.