Премьер Гренландии ответил Трампу на его желание принять остров в состав США

Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов, стоит осознать, что жители Гренландии не хотят становиться американцами. Такое заявление сделал Муте Эгеде, гренландский премьер-министр, в запрещенной в РФ социальной сети.

Политик напомнил, что Гренландия принадлежит ее жителям. Только они сами решают собственное будущее.

«Американцы и их лидер должны это понять. Мы не продаемся, и нас нельзя забрать», — указал он.

Ранее сообщалось, что в Польше начали копить деньги на приобретение Гавайев. Это стало следствием призыва Трампа приобрести Гренландию. Поляки, организаторы акции, призывают собрать для покупки островов 1 млн злотых, что примерно составляет $250 тыс.