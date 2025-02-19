В Польше в ответ на план Трампа по Гренландии захотели купить Гавайи

В Польше начали копить на покупку Гавайев. Нет, это не шутка – таков «ответ» на желание президента США Дональда Трампа купить Гренландию. Фактически, пишет РИА Новости, на такое решение поляков вдохновил сам американский президент.

В описании денежного сбора на популярном в стране сервисе Zrzutka объясняют, что поляки – народ амбициозный, и Гавайи должны стать неотъемлемой частью Польши.

Целью сбора указан один миллион злотых (это порядка 250 тысяч долларов) – организаторы акции уверены, что этой суммы вполне достаточно на покупку Гавайев.

Напомним, что ранее в Польше произошел инцидент со зданием Генконсульства Украины - его попросту забросали яйцами, а также решили и облить краской. Виновников ищут.