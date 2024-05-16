Препараты для защиты растений начнут выпускать в Щелково
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В Щелково на территории предприятия «Щелково Агрохим» завершили строительство производственного здания, в котором будут выпускать средства защиты растений на основе растворителя, а также на водной основе под торговыми марками «Фаскорд», «Кинфос», «Имидор Про», «Эсперо» и другими. Застройщику выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Площадь здания составляет пять тысяч квадратных метров, с его появлением в округе будут созданы порядка 100 новых рабочих. В проект, который находился на сопровождении специалистов Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области, вложили около двух миллиардов рублей.
«Весь технологический процесс формуляции препаратов на шести технологических линиях будет осуществляться в новом корпусе, здесь же разместятся площадки для слива сырья», — добавили в сообщении.
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