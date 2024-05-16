Препараты для защиты растений начнут выпускать в Щелково

В Щелково на территории предприятия «Щелково Агрохим» завершили строительство производственного здания, в котором будут выпускать средства защиты растений на основе растворителя, а также на водной основе под торговыми марками «Фаскорд», «Кинфос», «Имидор Про», «Эсперо» и другими. Застройщику выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.