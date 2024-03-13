Президент России обсудил с неонатальным хирургом из Подмосковья вопросы снижения детской смертности

Президент России Владимир Путин провел встречу с победителями и финалистами всех сезонов конкурса «Лидеры России».

Встреча прошла в Кремле. В рамках дискуссии глава государства обсудил с победительницей пятого сезона «Лидеров России» — заведующей отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра Юлией Шугиной вопросы снижения детской смертности.

Врач рассказала президенту о работе неонатальным хирургом. Юлия Шугина делает операции недоношенным детям с опасными заболеваниями, в том числе некротизирующим энтероколитом.

«В операционной мы ведем борьбу за жизнь и здоровье малышей, многие из которых едва умещаются на ладошке. <…> Я думаю, мало кто может понять, что мы чувствуем, когда оперируем таких детей, выхаживаем их. <…> Это огромная ответственность, но и большая привилегия», — сказала Юлия Шугина.

Президент поблагодарил заведующую отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра за ее сложный и важный труд. Глава государства поинтересовался, сократился ли уровень детской смертности в регионе после появления перинатального центра в Балашихе.

Юлия Шугина, в свою очередь, рассказала Владимиру Путину, что организовала отделение детской службы с нуля, а также запустила проект выездной хирургической бригады. Она добавила, что команда центра работает уже двадцать лет. Всего в Подмосковье функционируют пять перинатальных центров и один большой центр охраны материнства и детства.

Врач также поделилась, что мечтает открыть многопрофильный центр. Она призвала врачей и организаторов здравоохранения участвовать в конкурсе «Лидеры России», чтобы развиваться и делать российское здравоохранение еще лучше.

Фото: [ пресс-служба конкурса «Лидеры России» ]

Всего участие во встрече с президентом приняли двадцать четыре управленца. Они рассказали о своих достижениях в стратегически важных для экономики страны сферах. Также они отметили, что конкурс президентской платформы «Россия — страна возможностей» предоставляет возможности для карьерного роста.

Напомним, суперфинал пятого сезона «Лидеров России» состоялся в конце февраля. Победителями стали свыше ста человек.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев заложил первый камень областной больницы в Балашихе.