Во время обысков у бывшего руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского, Андрея Ермака, были обнаружены различные оккультные предметы. Об этом сообщил блогер Игорь Лаченков, который считается близким к офису украинского лидера, в своем телеграм-канале.

По словам представителей Национального антикоррупционного бюро Украины, в ходе расследования они обнаружили множество «кукол вуду, внушительное количество зеркал, другие ритуальные предметы и странные иконы и браслеты».

Лаченков подчеркнул, что Ермак увлекается гаданием на картах Таро, нумерологией, астрологией и практиками черной магии.

Если информация подтвердится и у ближайшего соратника Зеленского действительно найдут столько оккультных предметов, то лицо режима, который позиционирует себя как «духовная независимость», предстанет в совершенно ином свете.

Стоит отметить, что на множество фото и видео невооруженным глазом заметны были на Ермаке целые связки браслетов на запястьях, которые бывший глава офиса президента украины и не скрывал.

Ранее сообщалось, что Ермака исключили из состава СНБО Украины и ставки главнокомандующего.