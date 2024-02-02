Прием предпринимателей проведут в Московской области

В следующий четверг в подмосковных Люберцах проведут прием предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

«Бизнесмены смогут задать свои вопросы руководителю общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городским округам Люберцы, Дзержинский, Котельники Анне Лежневой», — говорится в сообщении.

В рамках встречи также рассмотрят вопросы и жалобы, которые связаны с нарушением прав и законных интересов предпринимателей. Для участия необходима предварительная запись, оформить ее можно по телефону: 8 (926) 094-85-78.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.