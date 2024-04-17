Прием работ на лучший авторский дизайн карты «Стрелка», посвященный Году семьи, продлили в Подмосковье

Прием работ в рамках конкурса на лучший дизайн транспортной карты «Стрелка», посвященный Году семьи, в Подмосковье продлили до середины мая, его проводит АО «Мострансавто» совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Конкурс на лучший «семейный» дизайн пластиковой карты стартовал в конце марта. За это время было направлено множество мастерски выполненных рисунков, раскрывающих понятие «семья», — отметили в Мострансавто.

Желающие могут выполнить свои работы карандашами, акварелью, гуашью, маслом, с помощью графического редактора или искусственного интеллекта. Созданные макет нужно сохранить/отсканировать в высоком разрешении (качество 600 и более dpi) в формате .jpeg, .png или .pdf и отправить на почту konkursmta@mail.ru. В письме нужно указать название работы, а также ФИО, город проживания т номер телефона автора. Победителей определят путем голосования на портале «Добродел», им подарят подарки от организаторов конкурса, а их работы — разместят на лимитированной серии «Стрелки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.