Прием заявок на летний сезон охоты на водоплавающую птицу откроется в Подмосковье

В июле в Подмосковье начнется подача заявлений на добычу птицы в летне-осенний и зимний сезон охоты. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Министерство осуществляет выдачу только на общедоступные охотничьи угодья», — уточнил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, подать заявление можно через региональный портал госуслуг. Заявителям нужно будет оплатить госпошлину в размере 650 рублей. В ведомстве уточнили, что в этот период будет охота разрешена на болотно-луговую, боровую, полевая дичь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.