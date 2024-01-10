Прием заявок на соципотеку для медицинских работников стартовал в Московской области

В Подмосковье начался прием заявок на соципотеку для медработников в рамках программы «Социальная ипотека», подать документы для участия можно через кадровую службу медицинской организации. Об этом сообщили в областном Минздраве.

«Целый комплекс мер соцподдержки для медработников внедрен в Подмосковье. Так, уже девятый год реализуется программа соципотеки, по которой врачи, фельдшеры, рентгенолаборанты и медсестры могут обзавестись собственным жильем. За это время ей воспользовались уже более 1,8 тысячи медиков», — сказала Первый зампред областного Правительства Светлана Стригункова.

По ее словам, в этом году планируется выдать еще 160 свидетельств. В рамках данной программы медикам оплачивают половину от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Помимо этого, в течение 10 лет им каждый месяц выплачивают компенсацию суммы основного долга. При этом сотруднику нужно будет оплачивать только проценты по кредиту. Перечень специальностей для получения меры поддержки размещен здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.