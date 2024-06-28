Прием заявок на участие в профессиональной премии для медработников начался в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Медицинские работники могут подать заявку на получение профессиональной премии «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат», победителям выплатят единовременную денежную выплату в размере от 120 тысяч до 180 тысяч рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Основная задача премии — поддержка опытных медицинских специалистов, которые на протяжении длительного времени работают в наших медучреждениях. Кроме того, в этом году мы расширили перечень на семь специальностей. Теперь принять участие могут также гематологи, детские кардиологи и другие медицинские специалисты», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Участникам нужно будет показать свои теоретические и практические знания, а также решить ситуационные задачи. Их работу будет оценивать экспертная комиссия. Ознакомиться с полным перечнем специальностей, которые могут принять участие в премии, можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.