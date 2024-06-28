Прием заявок на участие в профессиональной премии для медработников начался в Подмосковье

«Основная задача премии — поддержка опытных медицинских специалистов, которые на протяжении длительного времени работают в наших медучреждениях. Кроме того, в этом году мы расширили перечень на семь специальностей. Теперь принять участие могут также гематологи, детские кардиологи и другие медицинские специалисты», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.