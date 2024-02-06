Прием заявок на участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» стартовал в Подмосковье

В этом году в Подмосковье планируют привлечь для работы в медучреждениях почти двести сорок «земских докторов» и «земских фельдшеров». Прием заявок на участие в программах уже стартовал. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Напоминаем, что про программы призваны поддержать медицинских работников, которые трудоустраиваются на работу в сельские территории. Так, «земские врачи» получают единовременную денежную выплату до 1,5 млн рублей, а «земские фельдшеры» — до 750 тыс. рублей, в зависимости от удаленности территории.

Первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что всего с 2012 года, благодаря программе, в подмосковные деревни и села трудоустроились, уже более 2,3 тысячи врачей и фельдшеров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца этого года.