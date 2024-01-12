Прием заявок по программе «Бюджетная ипотека» стартовал в Подмосковье

Подмосковные учителя и преподаватели среднего профессионального образования с этого года могут подать заявку для участия в программе «Бюджетная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования.

Вице-губернатор Ирина Каклюгина рассказала, что данная программа работает следующим образом: государство помогает оплатить 15% от стоимости жилья, а ипотечная ставка снижается на 2%. Примечательно, что ранее такую поддержку могли получать медицинские работники, а теперь она распространяется еще и на работников сферы образования.

Подчеркнем, что для участия в программе необходимо заключить трудовой договор с организацией не менее чем на пять лет. Если у участника программы уже имеется собственное жилье, его метраж не должен превышать восемнадцать квадратных метров на одного члена семьи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что учителя в Подмосковье будут получать доплату за аренду жилья.