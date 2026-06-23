Приемная кампания — 2026: какие проходные баллы ждут абитуриентов топ-вузов

Приемная кампания в российские вузы выходит на финишную прямую. Главный вопрос для выпускников — хватит ли баллов для поступления на бюджет. Эксперты Московского областного филиала РАНХиГС рассказали, на какие ориентиры можно опираться абитуриентам ведущих университетов страны, передает REGIONS .

Проходные баллы в топ-вузах

Заместитель директора Московского областного филиала РАНХиГС Эльвира Дементьева пояснила, что количество бюджетных мест осталось на уровне прошлого года, однако точные проходные баллы зависят от множества факторов: числа заявлений, результатов высокобалльников, квот и других условий. Поэтому спрогнозировать итоговую цифру можно лишь приблизительно.

Серьезного скачка проходных баллов в 2026 году не ожидается — изменения будут в пределах нескольких баллов. В наиболее востребованных программах МГУ, ВШЭ, МФТИ, СПбГУ и РАНХиГС проходные баллы могут составить от 280 до 310 за три экзамена и индивидуальные достижения. Высокая конкуренция прогнозируется на IT-направлениях, экономике, юриспруденции, международных отношениях, прикладной математике и инженерных специальностях.

Декан факультета экономики и менеджмента РАНХиГС Николай Головецкий подчеркнул, что проходной балл прошлого года остается главным ориентиром, но даже результат выше прошлогоднего не гарантирует зачисления — конкурс ежегодно меняется.

Где поступить проще

Шансы на бюджет сохраняются даже при сумме около 180–200 баллов за три ЕГЭ. Наиболее доступны аграрные, педагогические, транспортные и отдельные инженерные направления. Меньше конкуренция на программах с менее популярными предметами — географией, литературой или китайским языком.

Как отметила Дементьева, важна и география: чем дальше вуз от Москвы и Петербурга, тем выше шансы на бюджет.

Стратегия для абитуриентов с 80–90 баллами

Абитуриенты с результатами 80–90 баллов по профильным предметам имеют хорошие шансы на поступление в престижный вуз при правильной стратегии. Эксперты советуют подавать документы в несколько университетов, отслеживать конкурсные списки и использовать возможность менять приоритеты до окончания приема. Также важно максимально использовать дополнительные баллы за индивидуальные достижения — аттестат с отличием, волонтерство, ГТО, олимпиады.