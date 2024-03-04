Приемные семьи Подмосковья получили ежегодное пособие на детей в увеличенном размере

Приемные родители и опекуны, проживающие на территории Московской области, получили увеличенную ежегодную выплату на детей. Всего на сегодняшний день в регионе в приемных семьях воспитывается 15 тысяч детей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Отмечается, что данная выплата осуществляется полностью проактивно, и в этом году ее размер увеличен и составляет почти сорок пять тысяч рублей. Деньги на счет опекуна приходят автоматически, о чем родители получают СМС.

Примечательно, что пособие предназначено для покупки игрушек, книг, учебников, канцелярских товаров и других предметов, которые сделают жизнь детей более комфортной. Также, оно может быть использовано для оплаты жизненно важных услуг, включая проживание в семье опекуна, попечителя или приемных родителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что ежегодное послание Владимира Путина было про заботу о людях.