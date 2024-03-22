Жителей Московской области пригласили на открытый региональный агрофорум «Наша земля — Подмосковье»
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Московской области состоится IV открытый региональный агрофорум «Наша земля — Подмосковье», который будет посвящен антикризисным практикам, он пройдет в Коломне в апреле. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках мероприятия будут обсуждаться кадровые потребности сельскохозяйственных предприятий и выработка рекомендаций по трудоустройству выпускников в условиях санкций. Кроме того, для посетителей проведут выставку-ярмарку сельскохозяйственной продукции. Узнать подробности о мероприятии можно на сайте.
«Будут организованы спортивно-развлекательные площадки, прогулки на лошадях, квест-марафоны и даже трактор-шоу для взрослых и детей. Если бы вы хотели рассказать о своем хозяйстве, предложить к обсуждению идеи или вопросы по осуществлению сельскохозяйственной деятельности, переходите по ссылке», — добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.