«Будут организованы спортивно-развлекательные площадки, прогулки на лошадях, квест-марафоны и даже трактор-шоу для взрослых и детей. Если бы вы хотели рассказать о своем хозяйстве, предложить к обсуждению идеи или вопросы по осуществлению сельскохозяйственной деятельности, переходите по ссылке», — добавили в ведомстве.