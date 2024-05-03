Приготовление одного пасхального кулича обойдется жителям Подмосковья примерно в 100 рублей

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области подсчитали, во сколько жителям региона обойдется приготовление кулича на Пасху в этом году.

Как отметили в пресс-службе ведомства, если следовать традиционному рецепту со стандартным набором и количеством ингредиентов, то в среднем получится шесть куличей, стоимость одного не превысит ста рублей.

Суммарно за все ингредиенты придется заплатить 571,67 рубля. Расчеты областного Минсельхозпрода такие: 0,5 литра молока стоят примерно 47,85 рубля, килограмм муки — 55,61 рубля, 200 граммов сливочного масла — 207 рублей, 300 граммов сахара — 21,08 рубля, 275 граммов изюма — 129,25 рубля, шесть куриных яиц — 75,13 рубля, чайная ложка ванильного сахара — 5,66, рубля, 12 граммов сухих дрожжей — 30 рублей, щепотка соли — 0,09 рубля.

Таким образом, указали в ведомстве, стоимость одного пасхального кулича составит примерно 95,27 рубля.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, в Пасху и накануне в магазинах региона традиционно вырастает спрос на молоко, сахар, масло, муку и яйца, поскольку это основные ингредиенты одного из главных блюд праздника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году экспорт региональной сельхозпродукции должен превысить два миллиарда долларов.