Андрей Воробьев: экспорт подмосковной сельхозпродукции в этом году должен превысить 2 млрд долларов

В текущем году экспорт сельскохозяйственной продукции из Подмосковья должен превысить два миллиарда долларов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что регион является одним из лидеров в стране по экспорту продукции агропромышленного комплекса. В прошлом году этот показатель составил 1 946 миллионов долларов. По таким направлениям, как кисломолочные продукты, свинина, говядина, мясо птицы, сыры, переработка овощей, фруктов и орехов, Подмосковье занимает первое место в России.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

В условиях санкций, подчеркнул Андрей Воробьев, на федеральном и региональном уровнях делается все возможное, чтобы поддержать отечественных производителей и обеспечить импортозамещение. Одним из стратегических направлений является продовольственная безопасность.

«Для каждого производителя продукции выход на международный рынок — стратегически важный и ответственный шаг. Если твой товар успешно конкурирует с зарубежными аналогами, это всегда знак высокого качества, востребованности. <…> Мы видим, что меры поддержки здесь работают, и отрасль чувствует себя вполне уверенно», — указал губернатор.

Андрей Воробьев добавил, что подмосковные сельхозпредприятия экспортируют свои товары почти в сто стран, в том числе в ОАЭ, Вьетнам и Китай. Жителям КНР, отметил губернатор, очень нравится подмосковное мороженое, поставки этого продукта выросли в двадцать четыре раза.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Две третьих всего объема экспорта идет в страны СНГ — Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Армению и Азербайджан. В прошлом году Подмосковье поставило на зарубежные рынки свыше двухсот тысяч тонн мяса и более пятидесяти тысяч тонн кисломолочных продуктов, а экспорт плодовоовощных консервов вырос на тринадцать процентов и составил 139 миллионов долларов.

Андрей Воробьев напомнил, что крупнейшим каналом поставок подмосковной продукции является агрохаб «Селятино». Там работает фитосанитарная лаборатория. Благодаря ей оптимизирована логистика и сокращены сроки обработки продовольственных грузов.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Губернатор Московской области подчеркнул, что в регионе продолжат оказывать поддержку экспортерам и буду внедрять для них новые онлайн-сервисы.