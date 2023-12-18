«Приходится убивать людей, а дома они всю ночь перед глазами»: снайпер РФ раскрыл одну из главных жестокостей ВСУ

У воинов-профессионалов есть свои особые приемы. Российский разведчик Виктор Р. в последнюю свою командировку исполнял задачи снайпера. Своей винтовкой СВД он уничтожил 62 украинца. По словам мужчины, он старается не запоминать свои цели.

Конечно, такая профессия накладывает свой отпечаток на психику.

«В мирное время я уже не могу перестроиться сам — приходится пить таблетки, чтобы не срываться. Я постоянно нахожусь в командировках, где мне приходится убивать людей, а дома всю ночь они перед глазами. Поэтому стараюсь как-то обезличивать врагов у себя в голове», — признался боец.

Виктор раскрыл, что иногда на передовой происходят жестокости. Например, снайперы Украины берут одного солдата в качестве «живца».

«Это называется «игрушка» — ранят одного в ногу и ждут. Он начинает сильно кричать от боли и звать на помощь. Когда сослуживцы приходят на помощь, то стрелок просто отрабатывает цели в голову. И так далее», — рассказал об уловке Виктор журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Далее раненый рано или поздно понимает, что выманивает товарищей на погибель.

«Наш солдат в этом случае обычно подрывается. Ребята готовы погибнуть, чтобы остановить снайпера и не попасть в плен», — отметил разведчик.

Ранее мы рассказывали, как российский солдат попал в госпиталь, чуть не потеряв зрение после взрыва.