Прикованная к постели женщина и ее муж погибли под Белгородом в результате атаки украинского БПЛА

В результате ночной вражеской атаки украинских беспилотников на белгородское приграничное в Украиной село Пороз Грайворонского городского округа погибли два местных жителя, сообщил в соцсетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, вражеские беспилотники сбросили на частный жилой дом, в котором спали мирные жители, два взрывных устройства. Сын погибших успел в последний момент выбежать из объятого огнем здания.

«К большому горю, погибли два мирных жителя - женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты…», — написал Гладков.

В настоящее время на месте работают региональные экстренные службы, добавил губернатор.

Ранее мы сообщали, что 42-летний военный корреспондент издательского дома «Известия» Семен Еремин был убит в зоне спецоперации во время съемок очередного репортажа о происходящем на линии фронта.