Военный корреспондент «Известия» Семен Еремин был убит в зоне спецоперации во время выполнения своих непосредственных профессиональных обязанностей, приводится в материале издания.

Уточняется, что журналист погиб во время съемок очередного репортажа о происходящем на линии фронта.

Напомним, о гибели Еремина стало известно вечером в пятницу, 19 апреля. Журналисту было 42 года.

Стоит отметить, что Семен Еремин не рах рисковал своей жизнью, работая в зоне СВО с первых дней в феврале 2022 года. в августе 2022 года журналист попал под минометный обстрел ВСУ под Угледаром он попал под обстрел минометчиков и чудом остался жив.

Семен Еремин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.