Прилепин призвал актера Кологривого отправиться в зону СВО

Звезда нашумевшего криминального сериала выразил словесную поддержку российской армии и ее смелым героям, которые защищают людей и родину. Актер оделся в советскую форму, обратившись к бойцам.

Однако Захар Прилепин считает, что слов в данном случае мало: актеру нужно явиться туда лично, ведь он ни разу не появлялся в зоне спецоперации.

«Никит, спасибо на добром слове, но можно даже не ждать, а к братьям и бойцам съездить в гости. Мы организуем, дай знать», – написал он в личном блоге.

Примечательно, что Никита Кологривый последнее время был замечен на активной критике своих коллег. Под нее попали даже легенды кино — Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский. Высказался молодой актер и об Александре Бортич, которую осудил за отсутствие актерского образования. Позже ситуацию комментировал Леонид Ярмольник. Он признался, что ему жаль Кологривого.

Напомним, что29-летний сибиряк Никита Кологривый сыграл Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее сообщалось, что Домогаров заподозрил российских поклонниц во взломе его соцсетей.