Домогаров обвинил россиянок во взломе его соцсетей

Как оказалось, взлом соцсетей серьезно вывел Домогарова из себя. Хотя ситуация не новая для цифровой эпохи, актер не смог молчать. Он пожаловался в Сети, опубликовав несколько резких постов. По его мнению, поклонницы просто хотели раскрыть все его переписки и другие личные данные.

Убедить Домогарова в том, что в таких ситуациях обычно виноваты мошенники, у пользователей не получилось.

«Те – кто это сделал – одинокие, безмерно ущербные, больные женщины!», — высказался артист.

Отметим, что Домогарову 60 лет. За его спиной многочисленные романы и два брака. В 2020 году фанаты узнали, что сердце актера снова занято. Там появилась танцовщица Татьяна Степанова, с которой звезда живет в загородном доме. Несмотря на всплывшие подробности, актер не активно афиширует свою личную жизнь.

Ранее сообщалось, что Филиппа Киркорова заподозрили в планировании свадьбы с известным молодым продюсером. Сама девушка также подтвердила, что выходит замуж.