«Ожидается некоторое снижение»: ЦБ прогнозирует спад интереса к льготной ипотеке

ЦБ в сентябре повысил ключевую ставку до 13% годовых, однако в финансовом секторе уже идут разговоры о том, что это не предел, и на следующем заседании возможен дальнейший рост показателя.

В связи с этим россияне и некоторые эксперты опасаются, что часть стоимости кредита, которую субсидирует государство, станет слишком большой, и ставка по льготной ипотеке на новостройки тоже вырастет, как это было в 2022 году.

Однако, как пояснили в Банке России, прямой взаимосвязи между ключевой ставкой и процентам по господдержке нет.

«Ставки по программам льготной ипотеки устанавливает Правительство России. Соответственно, рост ключевой ставки никак не влияет на стоимость ипотеки, зафиксированную для госпрограмм. Однако до конца текущего года все же ожидается некоторое снижение активности в сегменте жилищных кредитов с господдержкой», — рассказали в пресс-службе управления Банка России по ЦФО корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но, по информации регулятора, это может произойти в связи с ростом ставок по рыночным программам и ужесточением в части надбавок к коэффициентам риска по ипотеке.

«При этом льготные программы продолжат оказывать поддерживать динамику ипотечного портфеля, но чуть менее активно, чем ранее. Это связано с тем, что в начале сентября Правительство увеличило первоначальный взнос и снизило величину субсидий банкам по программе льготной ипотеки. Политика Банка России будет способствовать сбалансированному росту кредитования, в том числе ипотечного, что запустит процесс дезинфляции в экономике», — отметили в Центробанке.

Ранее мы сообщали о том, что больше двух третей россиян планируют приобрести жилье в ипотеку.