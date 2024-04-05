Пристройку к лицею возведут в подмосковных Бронницах

На улице Льва Толстого в городском округе Бронницы возведут пристройку к лицею, рассчитанную на 100 учеников, контракт на проведение работ заключили с ООО «ЭНЕРГИЯ ОМ». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовку проектной и рабочей документации, возвести пристройку, поставить необходимое оборудование», — говорится в сообщении.

Объект возведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Подмосковья, его площадь составит 5,5 тысячи квадратных метров. Там разместят учебные классы, актовый и спортивный залы, пищеблок, лаборатории и мастерские. На прилегающей территории обустроят стадион. Завершение работ запланировано на лето 2026 года.

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