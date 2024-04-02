Пристройку к одной из школ продолжают возводить в подмосковном Чехове

На улице Лопасненская в Чехове ведется устройство фундамента нового корпуса школы № 3. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что реализация данного проекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В настоящий момент на объекте задействовано тридцать пять человек, а также шесть единиц спецтехники. Строители ведут работы по армированию и бетонированию фундамента будущего корпуса.

Примечательно, что открытие нового школьного корпуса планируется 1 сентября следующего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Московской области как постоянно растущему региону требуются новые школы, а значит и новые кадры, на данный момент есть спрос примерно на две тысячи педагогов.