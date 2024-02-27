Пристройку начали возводить к одной из школ в подмосковном Чехове

Школа № 3 в подмосковном Чехове увеличит вместимость на 200 мест за счет строительства пристройки к основному зданию. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Отмечается, что основное здание школы будет соединяться с пристройкой теплым переходом на уровне первого этажа. В пристраиваемой части здания запроектированы: часть блока основной школы, два спортивных зала, актовый зал, библиотека, а также учительская.

После проведенных работ общая вместимость обновленной школы будет составлять 860 учащихся, при условии обучения только в одну смену. Возведение пристройки высотой в 4 этажа по плану будет завершено в первом квартале следующего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что благодаря поддержке президента РФ Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ.