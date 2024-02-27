В Подмосковье задержали двоих мужчин, ограбивших ювелирный магазин во Фрязино

Сотрудники СОБР «Булат» ГУ Росгвардии по региону задержали двоих подозреваемых в ограблении одного из ювелирных магазинов во Фрязино.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники, надев черные маски, проникли в торговую точку на Проспекте Мира. Там они разбили витрины, высыпали украшения в рюкзак и скрылись. В общей сложности было похищено 155 ювелирных изделий.

Грабителей задержали в Люберцах и Фрязино, где они проживали. Во время обыска у одного из подозреваемых нашли бирки от похищенных драгоценностей.

На злоумышленников завели уголовное дело. Отмечается, что оба уже были судимы.