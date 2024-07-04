Продлить компенсацию за домашний телефон в Подмосковье теперь можно онлайн

Продлить компенсацию за домашний телефон в Подмосковье можно на региональном портале или в мобильном приложении «Добродел».

Как напомнили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, данная компенсация положена льготной категории граждан, в том числе ветеранам труда или военной службы на пенсии, жителям блокадного Ленинграда и награжденным медалью «За оборону Москвы».

Оформить выплату на регпортале или в приложении «Добродел» можно в разделе «Соцподдержка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности цифровизации.