Продлить компенсацию за домашний телефон в Подмосковье теперь можно онлайн
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Продлить компенсацию за домашний телефон в Подмосковье можно на региональном портале или в мобильном приложении «Добродел».
Как напомнили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, данная компенсация положена льготной категории граждан, в том числе ветеранам труда или военной службы на пенсии, жителям блокадного Ленинграда и награжденным медалью «За оборону Москвы».
Оформить выплату на регпортале или в приложении «Добродел» можно в разделе «Соцподдержка».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности цифровизации.