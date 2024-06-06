Губернатор Подмосковья рассказал о важности цифровизации
Фото: [К. Семенец]
Цифровизация вошла в жизнь людей, она позволяет обеспечить удобство граждан и экономит их время. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в эфире «Россия 24».
«Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом по нашим данным, и выплаты вам придут без заполнения бумаг», — сказал губернатор.
По словам Воробьева, вместе с коллегами и правительством России в стране стараются максимально внедрить сервисы, которые «помогают экономить время и деньги».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.