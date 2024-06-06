Губернатор Подмосковья рассказал о важности цифровизации

«Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом по нашим данным, и выплаты вам придут без заполнения бумаг», — сказал губернатор.