Продвинутые отцы: врач рассказал, как меняется роль мужчины после рождения ребенка

Профессор, доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом № 2» Илья Глазков в эфире телеканала « Крым 24 » обратил внимание на заметный сдвиг в семейных ролях: современные отцы стали активнее участвовать в семейной жизни после появления ребенка.

По его наблюдениям, пока женщина беременна, она нередко «управляет» будущим отцом, однако после родов, когда семья превращается из двух человек в трех, крайне важно, чтобы мужчина взял на себя часть забот о ребенке и доме — иначе говоря, переход от ожидания к реальности требует от отца не символического, а деятельного присутствия.

Медик отметил, что мужчина все чаще воспринимается не как фигура на периферии семейной жизни, а как полноценный участник повседневных забот. Последствия такого сдвига ощутимы и для семьи, где нагрузка распределяется справедливее, и для ребенка, получающего больше внимания с обеих сторон, и для самих мужчин, у которых появляется иной, более глубокий опыт близости с собственными детьми.

Ранее он заявил, что рождаемость в Крыму может вырасти в ближайшие годы.