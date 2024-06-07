Проект «Эффективный колледж» начнут реализовывать в Подмосковье с нового учебного года

Подмосковные колледжи переходят на углубленную программу подготовки специалистов. Так, с 1 курса общеобразовательные дисциплины будут изучаться углубленно в соответствии с профессиональным направлением. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Отмечается, что ранее на 1 и 2 курсе колледжей программа была построена таким образом, что студент изучал общеобразовательные дисциплины как бы доучиваясь после школы. А теперь даже общеобразовательные предметы будут погружать в профессию. Первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн подчеркнул, что теперь студент-электромонтажник в рамках курса физики будет изучать те темы, которые в первую очередь направлены на получение будущей профессии», — рассказал.

На первом этапе программа коснется 36 специальностей, среди которых — электромонтаж, сварочные технологии и многое другое. По обновленной программе в следующем учебном году начнут заниматься уже более пяти тысяч студентов. Далее проект будет развиваться и затронет другие специальности.

Ожидается, что подобный подход позволит вдвое увеличить объемы производственной практики на начальных курсах, а по окончании колледжа выпускники будут иметь полноценный 4 разряд и продвинутые навыки для работы на предприятии.