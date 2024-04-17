Проект «НЕделим» распространили на все округа Московской области

Проект «НЕделим», направленный на оказание помощи родителям в решении семейных вопросов без судов, распространили на все округа Подмосковья, он реализуется в регионе с 2021 года. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В рамках проекта сотрудники Семейных центров и опеки помогают родителям достигнуть согласия о месте жительства детей, участии родителей в воспитании, а также уделить внимание психологической помощи ребенку. Раньше проект реализовали на семи плотных территориях, теперь «Неделим» охватывает весь регион», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в 2023 году благодаря проекту удалось достигнуть более 600 медиативных соглашений между родителями, с начала 2024 года — более 250. Жители региона могут получить консультацию или бесплатную медиативную помощь в семейных центрах Подмосковья или у сотрудников опеки и попечительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.