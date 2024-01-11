Проект по благоустройству бульвара Победы завершат в подмосковном Ступино в этом году
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В этом году в Ступино завершат работы по благоустройству территории бульвара Победы, их проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в областном Минблаго.
«Основная цель нашего проекта — создать светлое и просторное пространство для комфортного отдыха. В проекте мы предлагаем сохранить основную пешеходную аллею, при этом расширяя центральную полосу озеленения. Также на главной аллее будут располагаться скамейки и городские качели с подсветкой в качестве основной точки притяжения», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Территория будет является продолжением уже обновленного бульвара Победы. Там появятся детская площадка, пергола с местами для отдыха, площадка для воркаута и зона с теннисными столами, а также велодорожка.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.