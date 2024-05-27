Проезд к 15 детским лагерям Подмосковья станет комфортнее благодаря ремонту дорог

В Подмосковье отремонтируют более пятидесяти километров региональных дорог, ведущих к детским лагерям, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сезонные работы пройдут в девяти округах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», специалисты также укрепят обочины и нанесут разметку, уточнили в ведомстве.

«Проезд к пятнадцати детским лагерям Подмосковья станет комфортнее благодаря ремонту тринадцати участков региональных дорог», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Работы пройдут в Богородском округе, Мытищах, Одинцово, Домодедово, Истре, Клину, Рузе, Королеве и Красногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда завершится строительство Мытищинской хорды.