Сомнолог Черкасова перечислила причины появления ярких сновидений у людей

Треть жизни человек проводит во сне, погружаясь в мир грез и фантазий. Нередко сны бывают короткими, нечеткими, быстро забываются, однако иногда они становятся настоящим кино. Сомнолог София Черкасова назвала причины «ярких» продолжительных сновидений. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По ее словам, воспоминания о прошедшем дне откладываются лишь в краткосрочной памяти. Так, во время быстрой стадии сна происходит переработка данной информации, после чего происходит сортировка данной информации.

Эксперт уточнила, что мозгу предстоит за ночь переработать колоссальный объем информации, и это происходит в ускоренном режиме, потому как быстрый сон занимает примерно четверть длительности сна.

По ее мнению, современные теории свидетельствуют о том, что раз обрабатывается большой массив информации за приличное время, то и сновидения можно расценивать как какие-то полуторачасовые суточные и иные продолжительные сюжеты.

Ранее нейропсихолог Екатерина Тур определила причины кошмарных сновидений.