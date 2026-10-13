Прогноз на зиму: климатолог предсказал в России теплую зиму без сильных морозов

В последние годы климатические изменения все чаще становятся предметом жарких дискуссий, и один из самых острых вопросов — какой будет предстоящая зима. Одни ждут суровых морозов, другие надеются на мягкую и теплую погоду. Чтобы разобраться в прогнозах, « Вечерняя Москва » побеседовала с климатологом Николаем Терешонком.

По его словам, глобальное потепление и эффект Эль-Ниньо, которые влияют на температуру по всему миру, не обходят стороной и Россию. Отрицать воздействие Эль-Ниньо на отечественную погоду нельзя, более того, его эффект в дальнейшем будет только усиливаться. Исходя из этого, специалист склоняется к тому, что зима окажется действительно теплой, без сильных морозов.

Однако климатолог предупреждает: говорить об обилии или недостатке осадков пока преждевременно, поскольку зимний сезон еще не вступил в силу. Это означает, что даже при общем теплом фоне возможны локальные аномалии — снегопады, оттепели или кратковременные похолодания. Для россиян такие прогнозы имеют вполне практические последствия: теплая зима может снизить нагрузку на коммунальные службы, уменьшить расходы на отопление и сделать поездки более комфортными. С другой стороны, отсутствие сильных морозов не гарантирует отсутствия гололеда и резких перепадов температур, что требует внимания со стороны автомобилистов и коммунальщиков. Кроме того, теплая зима может сказаться на сельском хозяйстве — например, на состоянии озимых культур и численности вредителей.

По мнению климатолога, нас, скорее всего, ждет мягкая зима без экстремальных холодов, однако это лишь предположение. Любые долгосрочные прогнозы остаются вероятностными, и окончательная картина станет ясна только по мере приближения сезона. Поэтому россиянам стоит готовиться к разным сценариям, а коммунальным службам — быть начеку, чтобы оперативно реагировать на возможные капризы погоды.

Ранее синоптик Позднякова заявила, что в Московском регионе задержится аномально теплый октябрь.