+16 °С и ежедневные дожди: в Московском регионе задержится аномально теплый октябрь

Октябрь 2026 года в столичном регионе окончательно прощается с правилами золотой осени и переписывает климатические нормы. Вместо привычного для середины месяца пронизывающего ветра и первого мокрого снега москвичей ждет затяжное, почти сентябрьское тепло, которое синоптики обещают сохранить как минимум до двадцатых чисел, а возможно, и до самого ноября. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей объясняет этот феномен мощным выносом теплых воздушных масс, из-за которого среднесуточная температура к середине месяца будет превышать норму на целых 3–3,5 градуса.

По ее словам, тем не менее за этот подарок в виде дневных +10…+16 градусов придется ежедневно платить лужами на дорогах. Практически всю рабочую неделю небо будет затянуто тучами, а дожди разной интенсивности — от мелкой мороси до умеренных осадков — станут обязательным атрибутом каждого буднего дня. В ночь на вторник в Москве ожидается +9…+11 °С, а днем воздух прогреется до +12…+14 °С, в то время как в области будет на пару градусов прохладнее. К среде ситуация изменится: холодный атмосферный фронт остудит столицу до ночных +5…+7 °С, а днем не даст столбику термометра подняться выше +11…+13 °С. В четверг температурный фон останется на том же уровне, но к пятнице погода смилостивится над жителями мегаполиса. Дожди прекратятся, выглянет солнце сквозь переменную облачность, и дневной прогрев достигнет комфортных +11…+16 градусов. Этот же мягкий режим сохранится и на выходных.

Метеоролог подчеркнула, что главный практический итог этой погодной аномалии касается автомобилистов. Традиционный рубеж для смены резины — среднесуточная температура в +5 градусов — в этом году будет уверенно преодолен в плюсовую сторону как минимум до 20 октября. По словам Татьяны Поздняковой, думать о переобувке машин в зимние шины пока абсолютно бессмысленно. Даже ночные заморозки, которые могут точечно прихватывать область, не опускают средний показатель ниже критической отметки, а значит, летняя и всесезонная резина сохранит свои свойства, а очереди в шиномонтажах можно смело отложить на вторую половину месяца.

Ранее синоптик Ильин дал точный прогноз для Москвы и области.