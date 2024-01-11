Производственно-складской комплекс обеспечили мощностью в Щелково

Сотрудники компании «Россети Московский регион» провели комплекс мероприятий по технологическому присоединению производственно-складского комплекса в поселке Биокомбината под Щелково. Об этом сообщили в Минэнерго Московской области.

Энергетики возвели воздушную линию 6 кВ протяженностью 150 метров, чтобы обеспечить заявителя мощностью в размере 650 кВт, уточнили в ведомстве. Линию выполнили ее самонесущим изолированным проводом, на линии электронных передач также смонтировали линейный разъединитель 6 кВ и установили узел учета электроэнергии. Комплекс мероприятий удалось провести в установленные сроки, основным и резервным источником питания абонента стала подстанция 110 кВ «Райки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.